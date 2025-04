Domenica In oggi 6 aprile: omaggio a Eleonora Giorgi e ospiti Luca Zingaretti, Andrea Rizzoli, Pamela Prati e Valeria Marini

Domenica In torna oggi, domenica 6 aprile, alle 14:00 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. L’apertura della puntata sarà dedicata al ricordo di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo dopo una lunga malattia. In studio sarà presente il figlio Andrea Rizzoli, autore del libro Non ci sono buone notizie.

Tra gli ospiti, Luca Zingaretti parlerà della sua carriera e presenterà il suo primo film da regista, La casa degli sguardi, ispirato all’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli e in uscita nelle sale il 10 aprile.

Spazio anche a Pamela Prati e Valeria Marini, oggi nel cast dello show Ne vedremo delle belle condotto da Carlo Conti, protagoniste di un confronto in cui si racconteranno in prima persona.

La cantante Gaia si esibirà con il brano Chiamo io chiami tu, portato in gara al Festival di Sanremo 2025. Il cantante Antoine parlerà della sua esperienza in Italia negli anni ’60 e ’70 e canterà due dei suoi brani più noti: Pietre e La tramontana.

In chiusura, Michele Bravi sarà in studio con Lino Banfi per presentare il cortometraggio Lo ricordo io per te, scritto e diretto da Bravi, dedicato ai suoi nonni e al tema dell’Alzheimer. Il progetto comprende anche una canzone e un libro.

