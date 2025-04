Trapani - Mazara del Vallo, 14enne muore cadendo dal tetto di un casolare: grave un amico

Home » Social News » Trapani - Mazara del Vallo, 14enne muore cadendo dal tetto di un casolare: grave un amico

Tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un casolare abbandonato. L’amico di 13 anni, coinvolto nella caduta da circa 20 metri, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni ed è ricoverato in prognosi riservata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due stavano giocando sopra un ex stabilimento vitivinicolo situato sul lungomare San Vito, quando il tetto ha improvvisamente ceduto. Il quattordicenne è morto sul colpo. L’allarme è stato dato dagli altri amici presenti.

Matteo Messina Denaro, arrestata una donna: avrebbe favorito la latitanza del boss in provincia di Trapani

Floriana Calcagno, insegnante residente in provincia di Trapani, è stata arrestata con l'accusa di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro.

Operaio muore schiacciato da porta blindata durante una consegna a Trapani

Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre e residente a Cinisi, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto a Misiliscemi, in provincia di Trapani.

Trapani, violenze in carcere: 11 agenti arrestati e 14 sospesi per torture e abusi

Undici agenti di polizia penitenziaria del carcere "Pietro Cerulli" di Trapani sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre altri quattordici sono stati sospesi dal servizio.