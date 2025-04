Samantha Curcio annuncia la gravidanza e si racconta: Paure, insicurezze e tanta emozione

Samantha Curcio aspetta il suo primo figlio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la gravidanza sui social con un carosello di foto, mostrando il pancione e raccontando le emozioni vissute in questi mesi. In un lungo messaggio, Samantha ha spiegato di non aver mai voluto ostentare la sua vita privata per rispetto verso chi attraversa momenti difficili, sottolineando quanto ogni evento felice vada condiviso con purezza e senza ferire nessuno.

"Non ho mai ostentato la mia vita privata. Quando pubblico una foto con mia nonna penso a chi, magari, in quel momento l’ha appena persa", ha scritto. "Oggi penso alle donne che non trovano un partner o che non possono avere figli. Non amo enfatizzare eventi già pieni di magia". L’ex tronista ha raccontato anche del grande amore trovato, definendolo "un uomo onesto, pulito, con valori autentici", e spiegando che insieme hanno deciso di "dare vita alla vita".

Samantha ha confidato di aver bisogno del supporto dei suoi follower per affrontare questo nuovo percorso, ammettendo di provare paura: "Paura di sbagliare, di ingrassare troppo, di trascurarmi, di non sapere cosa sia giusto, di affrontare il futuro". Ha chiuso il suo racconto con dolcezza, dedicando un pensiero al bimbo in arrivo: "Per ora mi godo la bellezza che mi hai donato scegliendomi. Fagiolino is coming".