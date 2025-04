Rider Napoli: Video Rapina Scooter

Il video fatto subito il giro del web e indignato molti utenti.

Dopo la notizia il Consigliere Europa Verde Borrelli ha commentato l’accaduto: "Stasera ho ricevuto un video sconvolgente su un'aggressione a un rider che sarebbe avvenuta intorno alle 20.30. Un gruppo di delinquenti circonda e picchia il giovane con inaudita violenza per sottrargli lo scooter con il quale sta effettuando le consegne. Lo abbiamo subito girato alle forze dell'ordine. Al giovane diciamo di farsi avanti, anche in forma anonima, perché lo vogliamo aiutare. Chi è vittima di una tale barbarie va aiutato dalla parte sana della città".

"e' incredibile quanto avvenuto: è come andare a rubare i soldi dell'elemosina in una chiesa; una violenza morale e fisica quella di sottrarre l'unico mezzo di sostentamento ad un povero lavoratore precario impegnato per quattro spiccioli per ore e ore".

Anche il Ministro degli Esteri Di Maio ha commentato l'accaduto: "Guardate queste immagini. Un rider picchiato e derubato, proprio mentre sta svolgendo onestamente e con fatica il suo lavoro. È umiliante. In questa pandemia i rider hanno rappresentato il volto di un’Italia che non si è mai fermata e che non ha mai mollato."