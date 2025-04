Bufera su Taylor Greene dopo un post ambiguo sulla morte di Papa Francesco

"Il male è stato sconfitto dalla mano di Dio". Così ha scritto su X la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene il giorno della morte di Papa Francesco, senza citarlo direttamente. Il post ha subito provocato reazioni durissime, venendo interpretato da molti come una celebrazione del decesso del Pontefice.

Greene, nota per le sue posizioni contro la Chiesa cattolica, è cresciuta e si è sposata nel cattolicesimo, ma oggi si dichiara protestante evangelica. In un post pubblicato su X nell’aprile 2022 aveva raccontato di aver lasciato la Chiesa dopo essere diventata madre, accusandola di non proteggere i bambini da abusi e di ospitare “mostri”. Aveva anche criticato i vertici cattolici negli Stati Uniti per l'assistenza fornita agli immigrati irregolari.

La deputata era già finita al centro di polemiche per aver detto, durante un'intervista con l’attivista cristiano Michael Voris, di aver visto prove che “Satana sta controllando la Chiesa cattolica”. Il suo attacco aveva scatenato la reazione di Bill Donohue, presidente della Lega cattolica per i diritti religiosi e civili.

Papa Francesco, nato nel 1936 a Buenos Aires, si era espresso più volte contro la linea dura dell’ex presidente Donald Trump sull’immigrazione. Durante il primo mandato presidenziale, aveva definito “non cristiano” il progetto del muro tra Stati Uniti e Messico. Trump aveva replicato definendo il Pontefice una “persona molto politica”, salvo poi accettare nel 2017 l’invito del Papa a visitare la Città del Vaticano, definendo l’incontro “l’onore di una vita”.

Dopo la morte del Papa, Trump ha annunciato su Truth Social che parteciperà ai funerali a Roma insieme alla moglie Melania.

