Flavio Briatore sui funerali di Papa Francesco: Ore di fila solo per i selfie, sembrava un circo

Flavio Briatore ha criticato duramente la gestione dei funerali di Papa Francesco, lamentando il comportamento di molti presenti che, davanti al feretro di Bergoglio, si sono fermati a scattare foto e selfie anziché pregare.

"Pazzesco... intere ore di fila per il funerale di Papa Francesco... solo per farsi un selfie!", ha scritto Briatore, accompagnando le sue parole a un video in cui ha espresso il suo disappunto. L'imprenditore ha puntato il dito contro la sicurezza del Vaticano, che avrebbe consentito di fotografare il corpo del Pontefice. "Ma secondo voi autorizzare la gente che va a dare l'ultimo saluto al Papa e si fanno i selfie cercando di fotografare la cassa dove riposa Bergoglio...", ha dichiarato.

Briatore ha poi chiesto ai suoi follower: "Secondo voi che razza di persone permettono che la gente entri in chiesa in un momento del genere per farsi i selfie invece di pregare?". Infine, ha commentato: "Era come essere al circo... Io non so chi gestisce la sicurezza del Vaticano, però era una roba incivile quella che stiamo vedendo". La sua opinione ha trovato ampio consenso tra i follower, che hanno commentato con indignazione.

