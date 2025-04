Barcellona-Real Madrid, finale di Coppa del Re tra tensioni e accuse agli arbitri

Pioggia di polemiche su Barcellona-Real Madrid, finale di Coppa del Re in programma questa sera. Al centro delle critiche Ricardo de Burgos Bengoetxea, arbitro designato per il Clasico, che in conferenza stampa ha denunciato la pressione subita dai direttori di gara da parte della tv ufficiale del Real Madrid. De Burgos ha raccontato episodi personali, parlando del dolore causato dalle accuse pubbliche, sottolineando di aver insegnato a suo figlio il valore dell'onestà, pur riconoscendo la possibilità di errori.

Le dichiarazioni hanno fatto infuriare il Real Madrid, già critico verso il direttore di gara, tanto che Florentino Perez aveva valutato di boicottare la finale prima di tornare sui suoi passi. Il club di Ancelotti ha comunque evitato tutte le attività ufficiali della vigilia: niente conferenza stampa, nessun allenamento aperto, assenza alla cena presidenziale e al servizio fotografico pre-gara.

Attraverso una nota ufficiale, il Real Madrid ha definito "inappropriate" le parole degli arbitri alla vigilia di un evento seguito in tutto il mondo, ribadendo il rispetto verso i tifosi presenti a Siviglia. La finale si disputerà regolarmente allo stadio La Cartuja, con fischio d’inizio alle 22, in un'atmosfera carica di tensione.

