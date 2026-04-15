Femminicidio a Bisceglie, uomo uccide la moglie e si lancia dal balcone

Luigi Gentile uccide la moglie Patrizia Lamanuzzi lanciandola dal balcone e poi si toglie la vita a Bisceglie dopo una lite legata alla separazione, secondo le prime testimonianze raccolte sul posto.

Un uomo di 61 anni, Luigi Gentile, ha ucciso la moglie di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, spingendola dal balcone della loro abitazione prima di gettarsi a sua volta nel vuoto. Il fatto è avvenuto a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, in un palazzo di via Vittorio Veneto.

I corpi dei due coniugi sono stati trovati uno accanto all’altro sulla rampa del garage dello stabile. La caduta è avvenuta da un’altezza di circa tre metri, sufficiente a causare la morte di entrambi.

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Una vicina ha raccontato ai carabinieri di aver sentito le urla della donna poco prima della caduta. La testimone ha riferito che la coppia stava attraversando un periodo difficile e che era in corso una separazione.

Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite culminata nella violenza. Dopo aver spinto la moglie dal balcone, l’uomo avrebbe deciso di togliersi la vita con lo stesso gesto.

La coppia aveva due figli: uno residente in Svizzera, l’altro a Trani. Sul caso indagano i carabinieri per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e confermare quanto emerso dalle prime testimonianze.