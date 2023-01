Castelnovo Monti : Minaccia la moglie mentre sua figlia si lancia dal balcone

Sospettava che la figlia di 29 anni gli stesse nascondendo una storia d'amore, con la complicità della moglie. L'uomo, un 51enne, avrebbe perso il controllo della situazione e avrebbe iniziato a minacciare la moglie con pesanti condanne e parole di morte, gridando che le avrebbe anche tagliato la gola se avesse scoperto la verità su di lei; o che sua figlia usciva con un uomo molto più grande di lei.

Lo scorso 29 dicembre è stata una giornata infernale per la famiglia di Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, che vive in una casa a due piani, scrive la Gazzetta di Reggio. La moglie, spaventata dalla furia del marito, è uscita in cortile e ha telefonato ai carabinieri, mentre il 51enne è sceso nell'appartamento della figlia, colpendo con enorme violenza il portone d'ingresso, sfondandolo in alcuni punti. La 29enne, terrorizzata da quella furiosa violenza, temendo conseguenze peggiori delle sue, si è gettata dal balcone di casa e ha raggiunto la madre; nel frattempo è arrivato l'altro figlio ad aiutare le due donne, insieme alla pattuglia militare che a fatica è riuscita a calmare l'uomo, allontanando dalla casa moglie e figli, per passare la notte altrove.

Il giorno successivo al litigio, il 30 dicembre, i familiari sono rientrati a casa, ma l'uomo è tornato a minacciare di morte la donna, tentando di afferrarla per la gola, fermato solo dall'intervento dei due figli di lei. Ancora l'intervento dei militari dell'Arma che lo hanno fermato e portato in caserma, dove è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce e allontanato d'urgenza dall'abitazione familiare.

