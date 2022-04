Uomini e Donne Ida Platano e Tina Cipollari : Sei una sbugiarda

Nella nuova puntata di, in onda oggi su Canale5,diventa una bestia e attacca Ida, accusandola di essere falsa e di voler sponsorizzare sui social utilizzando il programma. Maria De Filippi fa tremare lo studio, mentre Luca Salatino è sempre più in crisi dopo l'incontro con la nuova arrivata Aurora. La puntata diriprende dallo scontro tra Alessandro Vicinanza e Ida. Il cavaliere accusa la dama bresciana di continuare a criticare il suo interesse per lei con Federica Aversano, insinuando di non essersi mai interessato a lei, mentre lei ha appena confessato a Riccardo Guarnieri che la loro non era nemmeno una storia.

In studio tutti criticano Alessandro per aver dichiarato di essersi sempre interessato a Federica, mettendo così in discussione l'intero percorso con Ida, tranne Tina Cipollari che trova assurdo che la signora bresciana si innamori di ogni uomo che frequenta e sottolineando come lei è quello improbabile. Tina Cipollari sottolinea inoltre che Ida dubita di tutti quando è la prima a sponsorizzare i suoi prodotti social, approfittando della sua popolarità nel programma.

“Dici che non ne hai bisogno, quindi perché li fai? Te lo dico io, guadagni un sacco di soldi con le sponsorizzazioni. E non piangere per aver rotto il ** con questo grido, sei un falso e non sono solo io a pensarlo. La malizia la vedi sempre negli Uomini, ma ce l'hai".

Alessandro e Diego si difendono, confermando di non aver mai pensato che Ida fosse interessata alle macchine fotografiche. Dopo la polemica, Ida chiede di ballare con Riccardo ed è evidente che la dama non è indifferente al cavaliere. Si passa poi al Trono Classico con Luca Salatino. L'ingresso di Aurora in studio ha fortemente destabilizzato Soraia, uscita dallo studio piangendo durante l'ultima puntata, ferita dalle parole e dai gesti del tronista romano. Dopo aver visto lo sfogo del corteggiatore, Luca si dispiace per Soraia ma si confida non vuole trattenersi. Maria comunica ai corteggiatori che Salatino è giunto ad Aurora subito dopo la registrazione, di cui è felicissima per questa manifestazione. Luca, poi, esce anche con Aurora, suscitando l'indignazione di Lilli e Soraia.

