Cadavere rinvenuto nel fiume Santerno a Imola: indagini in corso per identificare l'uomo

Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni è stato scoperto lungo la riva del fiume Santerno a Imola, nei pressi del ponte ferroviario, poco dopo le 19.30 di ieri. A notare il cadavere è stato un passante che ha subito allertato i soccorsi. I Vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e il nucleo sommozzatori, hanno avviato le operazioni di recupero, concluse dopo diverse ore di lavoro.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale, mentre le indagini sono coordinate dal pm Marco Imperato. Al momento l’identità della vittima è ancora sconosciuta e sono in corso gli accertamenti medico-legali per stabilire a chi appartenesse il corpo e chiarire le cause del decesso.

Il ritrovamento è avvenuto all’altezza di via Antonio Graziadei. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi e stanno cercando di determinare da quanto tempo il cadavere si trovasse lungo la sponda del fiume.

Potrebbe interessarti anche:

Valentino Rossi in pole a Imola nel Mondiale Endurance con la BMW numero 46

Valentino Rossi torna in pole position nel Mondiale Endurance sul circuito di Imola. Il nove volte campione del mondo di MotoGP conquista la partenza al comando, questa volta al volante della sua BMW del Team WRT, con il numero 46.

Max Pezzali non si ferma mai: nel 2025 la sua festa arriva all'Autodromo di Imola

La festa di Max Pezzali non si ferma mai. Dopo il successo del tour estivo negli stadi (con oltre 400 mila biglietti venduti) e la notizia del tutto esaurito della prossima tranche invernale di diciassette date tra Milano e Roma, ora il cantante annuncia il live celebrativo completamente rinnovato che si terrà il prossimo 12 luglio 2025 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Imola - bambina di 5 anni annega nella piscina di un hotel

Tragedia in un hotel di Imola I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno ricostruendo il contesto della tragedia.