Fiumicino, cadavere rinvenuto sulla spiaggia di Maccarese: indagini in corso

Macabro ritrovamento questa mattina a Maccarese, località balneare del comune di Fiumicino, dove è stato rinvenuto un cadavere sulla spiaggia. A fare la scoperta è stato un passante, che ha immediatamente allertato i carabinieri.

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto e hanno delimitato l’area per consentire i rilievi da parte della scientifica. Il corpo, apparentemente di un uomo, è stato trovato in prossimità della riva, parzialmente coperto dalla sabbia e senza documenti.

Gli investigatori hanno avviato le prime indagini per risalire all’identità della vittima e chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: dalla caduta accidentale in mare fino a un possibile gesto volontario o fatto di cronaca.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia, che dovrà stabilire le cause esatte della morte e il tempo trascorso dal decesso. Sul posto presenti anche la Capitaneria di porto e i sanitari del 118.

Le autorità stanno verificando eventuali denunce di scomparsa compatibili con le caratteristiche del corpo ritrovato. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.