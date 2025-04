Amici, malore in studio per Francesco: formicolio e tremori durante le prove del Serale

Durante le prove generali della prossima puntata del Serale di Amici, Francesco, ballerino della squadra di Emanuel Lo, ha avuto un malore in studio. Mentre si trovava con gli altri allievi, si è seduto a terra visibilmente scosso. “Non mi ricordo proprio la coreografia, sto tremando come non mai”, ha dichiarato interrompendo l’esibizione, spiegando di sentirsi in difficoltà dopo una settimana intensa con sei nuove coreografie da imparare.

Nel daytime del 23 aprile, Francesco ha aggiunto: “Mi sento un po’ strano”, cercando di mantenere la calma nonostante il disagio fisico. Con il supporto dei compagni e in particolare della ballerina Chiara, ha bevuto acqua e mangiato uno snack. “Sto sentendo un formicolio dappertutto”, ha riferito. Dopo alcuni minuti, le sue condizioni sono migliorate rapidamente.

Il malessere sarebbe riconducibile a un calo di energie dovuto allo sforzo fisico e mentale per preparare le nuove coreografie in vista della prossima diretta del programma.

