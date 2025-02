Dybala: solo una forte contusione al ginocchio, salta il Parma

Paulo Dybala, attaccante della Roma, è stato costretto a lasciare il campo al 39' della partita contro il Porto, valida per l'andata dei playoff di Europa League, a causa di un duro contrasto con Alan Varela. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno escluso lesioni significative al ginocchio sinistro, evidenziando solo una forte contusione.

Di conseguenza, Dybala non sarà disponibile per la trasferta di campionato contro il Parma, prevista per domenica 17 febbraio. L'obiettivo è recuperarlo per la gara di ritorno contro il Porto, in programma giovedì 20 febbraio allo Stadio Olimpico.

Lo staff medico della Roma monitorerà quotidianamente le condizioni dell'argentino per valutare i progressi nel recupero.

