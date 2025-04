Milano - Abbiategrasso, 21enne accoltellato a morte: fermati quattro giovani italiani

Quattro ragazzi italiani tra i 18 e i 27 anni sono stati fermati dai carabinieri per l'omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy, 21 anni, avvenuto ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Il giovane, di origine egiziana, è stato trovato nella notte tra venerdì e sabato sotto un porticato di un complesso di case popolari, gravemente ferito da una coltellata al torace. Trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Legnano in codice rosso, è morto poche ore dopo il ricovero. I quattro fermati sono attualmente sotto interrogatorio da parte degli inquirenti.

