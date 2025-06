Sinner-Alcaraz, battaglia epica al Roland Garros: lo spagnolo trionfa al quinto set

Una finale di Roland Garros da brividi, dove Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno regalato uno spettacolo epico di tennis. Dopo oltre cinque ore di battaglia intensa, l’ultimo set si conclude con la vittoria dello spagnolo in rimonta, scrivendo un capitolo memorabile nella storia del torneo. La sfida ha testato coraggio, resistenza e talento di due grandi campioni, lasciando il pubblico senza fiato fino all’ultimo punto. Un duello destinato a restare nel cuore degli appassionati.

Jannik Sinner si arrende a Carlos Alcaraz al termine di una finale straordinaria al Roland Garros 2025. Dopo oltre cinque ore e mezza di lotta, lo spagnolo si impone in rimonta al quinto set con il punteggio di 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (10-2), conquistando il suo secondo trionfo consecutivo a Parigi e il quinto Slam in carriera.

Il numero 1 del mondo parte forte. Sotto 2-3, Sinner reagisce con un controbreak immediato e ristabilisce l'equilibrio. Sul 5-4 conquista un set point e chiude 6-4 grazie a un errore di rovescio di Alcaraz. L'azzurro domina l'avvio del secondo parziale, scappa sul 3-0 e mantiene il vantaggio fino al 5-4. Alcaraz, però, si risveglia e con un dritto devastante rientra nel set, portandolo al tie-break. Qui Sinner torna implacabile: vola sul 6-2 e chiude 7-4, portandosi avanti di due set.

Il terzo parziale si apre con il break immediato dell’azzurro, ma Alcaraz reagisce prontamente e risale fino al 4-1. Sinner prova a rientrare (4-5), ma lo spagnolo lo respinge con un game perfetto e accorcia le distanze (6-4). Nel quarto set Sinner torna a brillare: infila otto punti consecutivi e strappa il servizio all'avversario portandosi avanti 5-3. Ma Alcaraz non molla: annulla tre match point sul 4-5, pareggia i conti e domina il tie-break 7-3, rinviando il verdetto all’ultimo set.

Nell’inizio del quinto, Alcaraz colpisce ancora con un break che lo porta sul 2-0. Sinner resta aggrappato alla partita, ma nel quarto game non concretizza due palle break. Sul 5-4 per lo spagnolo, Alcaraz serve per il match, ma l’azzurro riesce a strappare il servizio: 5-5. Si arriva al super tie-break, dove il numero 2 del mondo gioca un tennis impeccabile. Con una sequenza di vincenti, chiude 10-2 e conquista il Roland Garros 2025.

Sinner, alla sua prima finale parigina, manca l’appuntamento con il quarto Slam della carriera. Alcaraz, con questa vittoria, raggiunge quota 20 titoli ATP e conferma il suo dominio sulla terra rossa.