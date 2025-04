Sondrio - Delebio, 90enne apre il fuoco sui vicini e si toglie la vita: due feriti

Un uomo di 90 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi, 22 aprile, a Delebio, in provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe sparato almeno un colpo contro i vicini di casa prima di suicidarsi. All’origine della tragedia ci sarebbe stata una lite legata ai rumori provocati da lavori di ristrutturazione in corso nell’abitazione confinante. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi.

