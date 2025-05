Usa, uomo armato apre il fuoco in palestra a Las Vegas: uccide una persona e si toglie la vita

Momenti di terrore in una palestra di Las Vegas, dove un uomo ha fatto irruzione aprendo il fuoco sui presenti. La sparatoria è avvenuta nella giornata di venerdì e ha provocato due vittime: una persona è stata uccisa sul posto, mentre l’aggressore si è successivamente tolto la vita.

La ricostruzione della polizia

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, l’uomo armato è entrato nell’edificio e ha sparato all’interno della struttura, seminando il panico tra i clienti e il personale. Gli agenti del dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas sono intervenuti rapidamente sul luogo della tragedia.

Una volta arrivati, gli agenti hanno trovato una persona già priva di vita e l’aggressore ferito gravemente, che è poi deceduto poco dopo. L’identità delle vittime non è stata ancora resa nota.

Le indagini sono in corso per chiarire il movente dell’attacco e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento, non risultano coinvolti altri sospetti.