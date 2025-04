Recensione fumetto My Love Story with Yamada-kun at Lv999

L'amore ai tempi dei videogame

My Love Story with Yamada-kun at Lv999 volume 1 irrompe sulla scena come una commedia romantica che, pur muovendosi agilmente tra le familiari dinamiche dell'incontro-scontro tra opposti, sorprende per la sua vivacità e una maturità inattesa. Lungi dal ripercorrere sentieri già battuti, questo primo volume si distingue per la chimica palpabile tra i personaggi e per un tocco di autenticità che cattura il lettore in modo inaspettato.

Trama

La protagonista, Akane Kinoshita, è una studentessa universitaria con il cuore spezzato dopo essere stata lasciata dal suo ragazzo per un'altra ragazza conosciuta in un videogioco online. In un impeto di rivalsa e un pizzico di disperazione, Akane decide di buttarsi anima e corpo nello stesso gioco, "Forest of Savior" (un MMORPG fantasy che ricorda da vicino molti titoli popolari), con l'obiettivo, nemmeno troppo velato, di vendicarsi in qualche modo del suo ex. Ed è proprio in questo mondo virtuale che fa la conoscenza di Yamada, un altro giocatore, enigmatico e incredibilmente abile, il cui avatar è un personaggio maschile di alto livello, tanto potente quanto apparentemente indifferente al mondo che lo circonda. Il loro primo incontro è tutt'altro che idilliaco: Yamada risponde al racconto del dramma sentimentale di Akane con un lapidario "Non mi interessa", una reazione che, sebbene possa sembrare scortese, getta subito le basi per una dinamica relazionale non convenzionale e decisamente spiazzante.

Narrazione

Ciò che rende questo primo volume particolarmente interessante è il modo in cui l'autrice, Mashiro, gestisce la caratterizzazione dei due protagonisti. Akane non è la classica eroina ingenua e piagnucolosa; pur essendo emotivamente vulnerabile a causa della recente rottura, dimostra una notevole dose di determinazione e un'ironia pungente che la rendono immediatamente simpatica. La sua reazione al freddo distacco di Yamada non è di immediata sottomissione o timidezza, ma piuttosto di un misto di frustrazione e testarda volontà di interagire con questo personaggio così sfuggente. Dall'altra parte, Yamada si presenta come un enigma ben costruito. La sua apparente freddezza e il suo focus quasi esclusivo sul gioco potrebbero facilmente farlo apparire come un personaggio antipatico, ma ci sono piccoli indizi, brevi interazioni e soprattutto le reazioni di Akane al suo comportamento, che suggeriscono una complessità sottostante. Non è semplicemente un ragazzo asociale e scortese; sembra esserci una ragione più profonda dietro la sua riservatezza, un muro che Akane, con la sua spontaneità e la sua genuina curiosità, sembra lentamente iniziare a scalfire.

La narrazione procede con un ritmo ben calibrato, alternando momenti di interazione nel mondo virtuale di "Forest of Savior" con scene di vita reale, principalmente incentrate sulle dinamiche universitarie di Akane e sui rari, ma significativi, incontri con Yamada anche al di fuori del gioco. L'ambientazione videoludica non è solo un pretesto per far incontrare i protagonisti, ma diventa un vero e proprio sfondo che influenza la loro relazione. Le dinamiche di gruppo, le missioni condivise, le interazioni con altri giocatori creano un terreno fertile per equivoci, piccole scintille e una crescente consapevolezza reciproca. L'abilità di Yamada nel gioco contrasta con la relativa inesperienza di Akane, creando una dinamica di "senpai-kohai" che si riflette anche, seppur in modo ancora embrionale, nella loro interazione al di fuori del mondo virtuale. Un elemento che ho particolarmente apprezzato è l'assenza di una frettolosa idealizzazione del rapporto. Non ci troviamo di fronte a un colpo di fulmine immediato o a una facile attrazione. La relazione tra Akane e Yamada si costruisce gradualmente, attraverso piccole interazioni, silenzi significativi e soprattutto attraverso la lente del gioco online, dove le barriere sociali sembrano in qualche modo attenuarsi.

L'autrice non cade nella trappola di rendere Yamada un principe azzurro improvvisamente illuminato dall'amore di Akane; la sua ritrosia e la sua difficoltà a esprimere i propri sentimenti rimangono un elemento centrale della sua personalità, il che rende ogni piccolo passo avanti nella loro relazione ancora più significativo e credibile. Dal punto di vista grafico, il tratto di Mashiro è pulito, espressivo e particolarmente efficace nel catturare le emozioni dei personaggi. Le espressioni di Akane, che spaziano dalla frustrazione all'ilarità, dalla tristezza alla timida speranza, sono rese in modo vivido e coinvolgente. Anche il design del personaggio di Yamada, con il suo sguardo spesso sfuggente e la sua aura di mistero, contribuisce a creare un'immagine coerente con la sua personalità. Le ambientazioni virtuali di "Forest of Savior" sono accennate in modo sufficiente a dare un'idea del mondo in cui i protagonisti si muovono, senza però appesantire la narrazione con dettagli eccessivi.

Conclusioni

In conclusione, questo primo volume di "My Love Story with Yamada-kun at Lv999" si rivela una lettura piacevolmente sorprendente. Pur muovendosi all'interno di un genere ben codificato, riesce a trovare una propria voce grazie a una protagonista con cui è facile empatizzare, a un interesse amoroso enigmatico e ben costruito, e a una narrazione che evita le scorciatoie romantiche, preferendo esplorare la graduale costruzione di un legame in un contesto tanto virtuale quanto reale. Se siete alla ricerca di una commedia romantica che sappia intrattenere con intelligenza e un pizzico di originalità, questo primo volume potrebbe decisamente fare al caso vostro. Personalmente, sono molto curiosa di vedere come si evolveranno le dinamiche tra Akane e questo sfuggente giocatore di livello 999.

Voto Finale 8/10

Potrebbe interessarti anche: