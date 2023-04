Dogfight A Sausage Bomber Story Recensione

Dogfight A Sausage Bomber Story è uno sparatutto Edito da Hound Picked Games e sviluppato da Katsu Entertainment per Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox Series X/S. Il titolo è uno Shoot'em up a scorrimento in 2D ricco di azione e nemici.



A 10 anni dalla fine della, la tecnologia delle armi ha portato la pace e un'enorme crescita nei campi della scienza, dell'industria, della medicina. Eppure una vecchia minaccia è tornata. L'organizzazione terroristicavuole la guerra e il corpo deidella Sausage deve ancora una volta combattere per proteggersi!

presenta quattro livelli di difficoltà. Ci sono molte opzioni per impostare le modalità di gioco a proprio piacimento. Man mano che si avanza nei livelli e si superano le missioni si sbloccheranno nuove armi da equipaggiare all'aereo. Con un totale di, e diverse combinazioni di equipaggiamento, i giocatori avranno l'imbarazzo della scelta su quale arma usare. In ognipotranno decidere l'arma giusta da usare per avere la meglio sui numerosi e spietati nemici. Il titolo è molto dinamico, ricco d'azione e avventura. I livelli sono grandi e tutti diversi tra loro. I giocatori lotteranno contro iper difendere le nazioni di Fredonia,, Krautsbourg, Dijon Terre, ecc. A ogni fine livello sarà sempre presente un gigantesco boss da sconfiggere per proseguire con la storia.

Il titolo è stato provato su una, dove ha girato in modo superbo. Fluido dall'inizio alla fine senza mai un rallentamento o lag. La grafica è ben realizzata e molto colorata, con esplosioni brillanti e animazioni in generale abbastanza contingenti. I nemici, le luci e gli sprite sono disegnati in modo eccellente e ricordano titoli come

Gioco cooperativo drop-in/drop-out per 4 giocatori

Combatti in 9 ambienti distinti, ognuno con i propri nemici

Gioca nei panni di diversi piloti con aerei e abilità unici

Sprite disegnati a mano e sfondi dipinti per l'atmosfera del sabato mattina

Battaglie epiche con mega boss giganti

Supporto integrato per speedrun

Colonna sonora originale del compositore Dale North

Dogfight A Sausage Bomber Story è un titolo molto bello e divertentissimo da giocare. Il gioco strizza l'occhio ai vecchi giocatori ma anche i nuovi lo apprezzeranno abbastanza. Tecnicamente è ben realizzato e la sua dinamicità lo rende rigiocabile all'finito. A Sausage Bomber Story uscirà su tutti gli store digitali per Console e PC il 13 aprile al prezzo di € 18. Consigliato!

Altre News per: dogfightsausagebomberstoryrecensione