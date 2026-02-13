Love me, love me finale spiegazione: chi sceglie June nel film
June arriva a Milano dopo un lutto e si ritrova al centro di un triangolo amoroso tra sicurezza e passione. Il finale del film chiarisce la sua scelta, tra fragilità nascoste e legami complicati.
Dal 13 febbraio 2026 il film Love Me, Love Me è disponibile su Prime Video, portando sullo schermo la storia tratta dal primo romanzo della saga firmata da Stefania S. Al centro c’è June, che si trasferisce a Milano dopo la perdita del fratello, cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita in un ambiente completamente nuovo.
Inserita in una scuola internazionale d’élite, June fatica inizialmente ad adattarsi. Qui conosce Will, ragazzo educato e rassicurante, capace di offrirle un equilibrio che sembra mancarle. Tra i due nasce subito un legame spontaneo, fatto di gesti semplici e complicità quotidiana.
L’arrivo di James cambia però ogni equilibrio. Amico di Will, è l’opposto: impulsivo, magnetico, coinvolto in combattimenti clandestini di MMA. Dietro l’atteggiamento duro si nasconde però un lato protettivo, che emerge proprio nei confronti di June. La ragazza si trova così divisa tra due modi opposti di vivere le emozioni.
A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche le tensioni familiari. La madre di June affronta una relazione difficile con Jordan, padre di James, creando nuovi attriti che rendono ancora più fragile il rapporto tra i ragazzi.
Nel finale, dopo incomprensioni e silenzi, June decide di parlare apertamente con Will. Il ragazzo le rivela di convivere da tempo con problemi di salute mentale, spiegando i suoi comportamenti distanti e le improvvise sparizioni. Le sue parole danno finalmente un senso a ciò che June non riusciva a comprendere.
Will non si dice pronto per una relazione piena e impegnativa. Propone di procedere senza pressioni, con tempi più lenti. June accetta questa condizione, scegliendo di restargli accanto senza forzare i sentimenti in una definizione precisa.
La scena finale mostra i due insieme, senza gesti eclatanti, ma uniti da una decisione condivisa: costruire qualcosa di autentico, senza illusioni. È in questo momento che appare chiaro come June abbia scelto Will, preferendo la stabilità alla passione travolgente.
Parallelamente, emerge anche il lato più fragile di James. I traumi legati all’infanzia e una situazione familiare complicata spiegano il suo comportamento. Consapevole della scelta di June, decide di farsi da parte.
Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, il progetto di un seguito appare probabile. La saga letteraria conta altri tre capitoli e lascia spazio a nuovi sviluppi nella storia dei protagonisti, con un possibile ritorno su Prime Video nei prossimi anni.