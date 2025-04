Antonino Spinalbese sui tradimenti: Distinguere il fisico dall'amore è fondamentale

Durante una discussione a The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi, Antonino Spinalbese si è esposto sul tema dei tradimenti insieme a Benedicta Boccoli, Laura Maddaloni e Manila Nazzaro. Le opinioni si sono subito divise: Maddaloni e Nazzaro hanno affermato che se si ama davvero non si è attratti da nessun altro, mentre Boccoli ha ribattuto sostenendo che le corna possono accadere anche nelle relazioni durature e che non per forza escludono l’amore.

Spinalbese ha dichiarato di condividere la visione di Benedicta, sottolineando come sia essenziale distinguere tra coinvolgimento fisico e sentimenti profondi: «I rapporti fisici sono animali, non parlo di innamorarsi di altri. C’è da dividere la questione animalesca da quella di cuore». Ha rivelato di non aver mai tradito, ma di sospettare di essere stato tradito: «Non ho mai cercato conferme, perché non è quello che determina l’amore».

Ha raccontato un episodio in cui si era infatuato di un’altra persona durante una relazione, ma ne parlò apertamente con la compagna, ritenendo il dialogo fondamentale. Nonostante la difficoltà iniziale, lei reagì con dolcezza, e questo gli lasciò un ricordo intenso e familiare.

Rispondendo alla domanda su come reagirebbe a un tradimento, Antonino ha ammesso che non la prenderebbe bene, ma che potrebbe perdonare, specialmente in una relazione duratura: «Se la storia è fatta di amore e progetti, un errore fisico non dovrebbe cancellare tutto». Ha spiegato di credere nel matrimonio e nella possibilità di cambiare idea nel tempo: «Non giudico, né me stesso né gli altri. Credo che sia importante capire cosa pesa di più: un errore fisico o una relazione fondata sull’amore».

