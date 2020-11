Il primo bacio tra Belen Rodriguez e il nuovo compagno Antonino Spinalbese

Sul numero diin edicola da mercoledì 4 novembre, le immagini del weekend romantico e del, l'hairstylist. La storia tra i due è cominciata per caso e in sordina quest'estate e, dopo settimane di depistaggi, ecco le foto che confermano una volta per tutte il loro legame. Così, mentre l', è stato immortalato la scorsa settimana, sempre da, in compagnia della modella Mariacarla Boscono, Belen ha trascorso il weekend con alcuni amici e il suo Antonino in una villa sul lago di Como e appare già innamorata pazza.