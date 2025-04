Simone Di Matteo e Rispetto per Tutti gli Animali di nuovo insieme per Pasqua

Nata nel 2016, Rispetto per Tutti gli Animali è un’associazione senza fini di lucro che conta più di due milioni di utenti registrati e mira ad ottenere l’eliminazione di ogni forma di violenza sugli animali. Il suo programma è monotematico, svincolato da qualsivoglia tipo di pensiero ideologico- politico e legato all’ambito economico, salutare nonché ambientalistico. Non a caso, i punti principali sui quali si fonda sono: la tutela degli animali e dell’ecosistema, la lotta alla caccia e al bracconaggio, la conservazione della biodiversità e l’educazione ambientale.

Questioni, queste, sulle quali ampiamente si discute, ma la cui piena realizzazione risulta non facile. Proprio per questo, da circa due anni, De Salvo e Di Matteo si adoperano strenuamente per cercare di conferire una rinnovata forza alle sollecitazioni dell’intero team e per far sì che vengano puntati i riflettori su problematiche reali a cui va trovata una soluzione, diffondendo una cultura dell’empatia e della responsabilità nei confronti degli animali.

«Ogni essere vivente merita rispetto, cura e amore – ha dichiarato l’editore e giornalista Di Matteo -. Gli animali non hanno voce, ma hanno un cuore che sente, occhi che parlano e una vita che vale quanto la nostra. Difendere chi non può difendersi è un dovere morale, prima ancora che legale. Proteggiamoli, non solo con le parole, ma con i gesti. Con questo messaggio – ha continuato il giornalista, scrittore e personaggio tv Simone Di Matteo – ho voluto ricordare che il rispetto non ha specie. Ogni creatura vivente ha diritto alla dignità, alla cura e all’amore. E il cambiamento comincia sempre da noi, da un gesto, da una scelta».

Un appello semplice ma profondo, che supera le parole per trasformarsi in un invito concreto all’azione e alla consapevolezza. In un momento dell’anno spesso associato a tradizioni che coinvolgono il consumo di carne animale, la campagna vuole riportare l’attenzione sul valore intrinseco della vita in tutte le sue forme.

