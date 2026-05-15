Milano, successo per la mostra Relitti di Simone Di Matteo al Churchill Caffè

Ha registrato un’ampia partecipazione e un’accoglienza positiva da parte di pubblico e critica l’inaugurazione della mostra“Relitti – Ciò che resta degli dèi” dell’artista Simone Di Matteo, ospitata il 14 maggio presso il Churchill Caffè Events.

L’esposizione, visitabile fino al 21 maggio, propone una serie di opere realizzate con materiali restituiti dal mare – frammenti, scarti e oggetti recuperati – trasformati in artesculture ispirate al mito classico.

Un progetto artistico tra recupero e mito

La mostra rappresenta il primo capitolo del progetto Relitti, destinato a svilupparsi in future esposizioni. La raccolta “Ciò che resta degli dèi” rielabora figure della mitologia greca e latina, reinterpretate attraverso una chiave contemporanea.

Le opere raffigurano volti e presenze evocative di dèi e semidei, rappresentati come figure segnate dal tempo e lontane da una visione idealizzata. Il lavoro dell’artista si concentra sul rapporto tra materia e significato, trasformando elementi naturali e di recupero in strumenti espressivi.

Oltre 50 ospiti all’inaugurazione

Alla serata inaugurale hanno partecipato oltre 50 ospiti tra esponenti del mondo culturale, artistico e mediatico. Tra i presenti:

Luca Burini, Fabrizio Pella, Filippo Marcianò, Christian D'Antonio, Rossana Citelli, Stefano Pizzi, Ilaria Burzi, Saro Taranto, Ange-Yoan Bonny, Aristide Malnati, Antonio Guccione, Rajae Bezzaz e Laura Bono.

Nel corso dell’evento, alcuni ospiti hanno evidenziato l’originalità del progetto e la capacità dell’artista di coniugare ricerca estetica e sperimentazione materica.

Il profilo dell’artista

Simone Di Matteo è scrittore, giornalista ed editore, oltre che direttore responsabile de L'Opinione. Ha partecipato alla quinta edizione del programma Pechino Express e svolge attività editoriale con DiamonD EditricE.

Nel 2025 ha pubblicato il libro Gli occhi e la rosa e nel 2026 ha preso parte al film La Sobrietà, distribuito su Prime Video.

Mostra aperta fino al 21 maggio

La mostra “Relitti – Ciò che resta degli dèi” resta aperta al pubblico a Milano fino al 21 maggio, confermandosi tra gli eventi artistici di maggiore interesse nel panorama culturale cittadino di questo periodo.