MoonX: Scopri i memecoin più caldi su Web3 senza wallet complicati

MoonX è il nuovo strumento Web3 creato da BYDFi, exchange crypto riconosciuto a livello globale, pensato per semplificare e velocizzare il trading memecoin su Web3, anche per chi non ha esperienza. Sviluppato per i trader "degen", MoonX consente di intercettare in tempo reale le operazioni dei grandi investitori (smart money), individuando i token emergenti con potenziale fino a 1000x.

Presentato ufficialmente alla Paris Blockchain Week 2025 durante il quinto anniversario di BYDFi, MoonX si è già imposto come uno degli strumenti più evoluti per operare nel settore. Con il lancio è stato introdotto anche il MoonX MPC Wallet, che utilizza la tecnologia Multi-Party Computation per proteggere le chiavi private e ridurre i rischi legati alla sicurezza degli asset digitali.

Lo strumento supporta oltre 500.000 coppie di trading e si integra con le principali blockchain come Solana e BNB Chain, offrendo un'esperienza fluida, con esecuzione in millisecondi e slippage minimo. MoonX combina i vantaggi degli exchange centralizzati con la flessibilità della finanza decentralizzata, consentendo operazioni rapide sui memecoin appena lanciati e ad alto potenziale.

Tra le funzionalità avanzate: ordini limit e market, stop-loss, take-profit, strategia automatizzata “Sell Half on a Double” per proteggere il capitale in fase di profitto, oltre alla possibilità di replicare in tempo reale le operazioni di balene, KOL e fondi tramite il copy trading. Lo strumento integra anche ranking aggiornati con analisi delle tendenze, dei volumi e dei movimenti di capitale su migliaia di token.

La sicurezza è un pilastro di MoonX. In collaborazione con Safeheron, lo strumento adotta un’architettura basata su MPC e Trusted Execution Environment (TEE), con transazioni firmate in ambienti isolati e sicuri, protezione da attacchi esterni, autenticazione multifattoriale e autorizzazioni on-chain. Gli audit automatici di GoPlus aiutano a individuare in tempo reale truffe, vulnerabilità o rischi nei contratti analizzati, aumentando la protezione per gli utenti.

Utilizzare MoonX non richiede wallet complicati né verifica KYC: lo strumento è accessibile da desktop e mobile, con interfaccia semplice e funzioni pronte all’uso. È possibile visualizzare i token più attivi sul mercato, seguire i movimenti dei grandi investitori e operare rapidamente su migliaia di memecoin, il tutto con pochi clic. Gli utenti possono anche accedere a sistemi di referral e ricevere ricompense condividendo lo strumento con altri trader.