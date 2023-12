GPT-4: scopri di più su cos'è e come usarlo

Scopri le funzionalità di GPT-4, l'ultimo progresso nei modelli linguistici dell’intelligenza artificiale generativa. Scopri come utilizzare in modo efficace le sue funzionalità per comunicazioni migliorate, progetti creativi e analisi dei dati.

Cos'è GPT-4 e come usarlo?

Entra nel mondo dinamico di GPT-4, il rivoluzionario modello di intelligenza artificiale di OpenAI che sta rimodellando la nostra interazione con la tecnologia. Assisti all'evoluzione di ChatGPT, una piattaforma che è diventata famosa con oltre 100 milioni di utenti in soli due mesi, ora alimentata dalle impareggiabili funzionalità di GPT-4.

Questa guida illustra il ruolo trasformativo di GPT-4 nell'intelligenza artificiale, offrendo un approfondimento sulle sue sofisticate capacità e applicazioni pratiche. Unisciti a noi mentre sveliamo le complessità di questa meraviglia dell'intelligenza artificiale, dimostrando come può essere sfruttata in vari settori, dal business ai domini creativi.

Cos'è GPT-4?

GPT-4, l'ultima rivoluzione di OpenAI nel campo dell'intelligenza artificiale, unisce l'apprendimento automatico profondo con ampi set di dati per rivoluzionare l'elaborazione del linguaggio naturale.

Introduzione a GPT-4

Presentato al pubblico nel marzo 2023, GPT-4, o Generative Pre-trained Transformer 4, rappresenta l'apice nel regno dei Large Language Models (LLM). Sfrutta la potenza degli algoritmi avanzati di apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale generativa per interpretare e generare testo simile a quello umano.

Questo modello dimostra una comprensione linguistica e una creatività senza precedenti. Non solo risponde con elevata precisione, ma genera anche contenuti che sfumano il confine tra il risultato umano e quello della macchina.

Chi ha realizzato GPT-4?

OpenAI, pioniere dell'intelligenza artificiale, è il creatore di GPT-4. Fondata nel 2015 a San Francisco, OpenAI è nata inizialmente come organizzazione no-profit prima di passare a un modello a scopo di lucro. Questa innovativa società di intelligenza artificiale ha raccolto un sostegno sostanziale, compresi finanziamenti da figure e organizzazioni di spicco come Elon Musk, Microsoft, Amazon Web Services e Infosys.

Il portfolio di OpenAI include non solo il modello linguistico GPT e i servizi di chat AI basati su GPT ChatGPT, ma anche DALL-E, un modello avanzato di generazione di immagini. Mentre le loro tecnologie di intelligenza artificiale continuano ad evolversi, OpenAI mantiene un livello di riservatezza sulle metodologie di formazione specifiche dei suoi modelli.

Varianti del modello GPT-4

OpenAI ha lanciato molte varianti dei modelli GPT-4. Tra queste, le più importanti includono il primo GPT-4 rilasciato a marzo 2023 e GPT-4 Turbo a novembre 2023, che viene addestrato con dati fino ad aprile 2023 offrendo un output più veloce, maggiore capacità di gestione dei token e capacità per comprendere le immagini.

Come è stato addestrato GPT-4?

OpenAI non ha rivelato le specifiche tecniche di GPT-4, inclusi dati e metodi di allenamento, a causa di problemi di sicurezza e concorrenza. Tuttavia, nel loro rapporto, hanno menzionato che questo modello utilizza "dati disponibili al pubblico" e "dati concessi in licenza da terze parti". Come le versioni precedenti, GPT-4 utilizza l'apprendimento per rinforzo dal feedback umano.

Cosa c'è di nuovo su GPT-4? Come funziona Excel GPT-3.5?

Rispetto a GPT-3.5, GPT-4 non è solo un aggiornamento ma una trasformazione nel panorama dell'intelligenza artificiale e dei modelli di intelligenza artificiale generativa, portando nuove dimensioni nel regno dell'elaborazione e dell'interazione del linguaggio basato sulle macchine.

È in grado di elaborare più parole

Uno dei progressi più importanti di GPT-4 è la sua capacità di elaborare testi più lunghi. Andando oltre il limite di 3.000 parole di GPT-3.5, GPT-4 può interagire fino a 25.000 parole. La capacità ampliata rappresenta una svolta per le applicazioni che richiedono dialoghi estesi o documentazione dettagliata.

Questo miglioramento consente conversazioni più approfondite, narrazioni complesse e interazioni prolungate, consentendo agli utenti di approfondire argomenti con un livello di profondità e continuità precedentemente irraggiungibili.

Molto più che semplici risposte testuali (testo, audio, immagini)

Entrando nel regno della multimodalità, GPT-4 apre nuovi orizzonti interpretando e rispondendo a una varietà di input come testo, immagini e audio. Ciò consente un’interazione più olistica, in cui gli utenti possono presentare informazioni in più formati e ricevere risposte generate dall’intelligenza artificiale contestualmente rilevanti e creativamente diverse.

Nella pratica, GPT-4 può analizzare dati visivi, come fotografie o diagrammi, e incorporare queste informazioni nelle sue risposte testuali, aprendo possibilità di applicazioni nel design, nell'arte, nell'istruzione e altro ancora.

Risposte più precise e articolate

GPT-4 mostra notevoli miglioramenti sia nella precisione che nella forma, grazie al miglioramento dell'allineamento e della manovrabilità del modello. È più abile nel comprendere le intenzioni dell'utente, riducendo significativamente il verificarsi di "allucinazioni" o output errati.

Questo progresso significa che gli utenti possono aspettarsi risposte non solo corrette dal punto di vista fattuale, ma anche contestualmente appropriate e sensibili alle sfumature della query. Che si tratti di adottare un tono, uno stile o un approccio specifico, GPT-4 dimostra flessibilità e adattabilità che lo avvicinano alla comunicazione di tipo umano.

Informazioni aggiornate

Un altro miglioramento significativo in GPT-4, in particolare GPT-4 Turbo con i suoi dati di allenamento fino ad aprile 2023, è la sua capacità di rispondere con informazioni più attuali.

Inoltre, ChatGPT Plus, alimentato da GPT-4, è in grado di accedere a informazioni online aggiornate tramite la funzione 'Naviga con Bing'. Questa integrazione consente a GPT-4 di recuperare informazioni da Internet in tempo reale e fornire risposte informate sui dati e sugli eventi più recenti, un aspetto cruciale per domande relative a sviluppi recenti, argomenti di tendenza o informazioni urgenti.

Come accedere a GPT-4?

Esistono diversi posti da cui è possibile accedere a GPT-4:

OpenAI

OpenAI offre l'accesso GPT-4 su ChatGPT. Per ottenerlo, devi accedere a ChatGPT e fare un upgrade passando a un abbonamento a pagamento. Questo abbonamento, noto come ChatGPT Plus, ha un costo di 20$ al mese. Fornisce l'accesso alla gamma completa di funzionalità di GPT-4, inclusa una maggiore potenza di elaborazione e gli ultimi aggiornamenti.

Inoltre, gli sviluppatori interessati a integrare GPT-4 nei propri sistemi possono utilizzare l'API, con prezzi strutturati in base all'utilizzo. Il prezzo per l'API GPT-4 di solo testo parte da 0,03$ per 1.000 prompt tokens e 0,06$ per 1.000 completion tokens. È disponibile anche un'opzione più ampia, la gpt-4-32k, per attività che richiedono una maggiore lunghezza del contesto, al prezzo di 0,06$ per 1.000 prompt token e 0,12$ per 1.000 completion tokens.

HIX Chat

HIX AI Chat offre un modo comodo e accessibile per sperimentare le funzionalità di GPT-4, senza le barriere delle tariffe di abbonamento o la necessità di creare un account. È progettato per prestazioni stabili e costanti, garantendo un servizio affidabile ogni volta che lo utilizzi. Ciò lo rende una scelta pratica per coloro che cercano interazioni IA tempestive.

L'app web e l'estensione del browser di HIX Chat consentono agli utenti di esplorare varie funzionalità AI, come il riepilogo di contenuti da pagine web o video, nonché leggere, comprendere e generare risposte da file di testo caricati, inclusi TEXT, DOC e PDF.

Tutte queste funzionalità rendono HIX Chat uno strumento di riferimento per un'assistenza AI rapida ed efficiente, particolarmente attraente per gli utenti occasionali o per coloro che necessitano di supporto AI immediato senza l'impegno di dover creare un account o sottoscrivere un abbonamento.

Il nuovo Bing di Microsoft

Anche il nuovo Bing di Microsoft è alimentato da GPT-4, o meglio, da una versione leggermente modificata di GPT-4 addestrata da Microsoft - poiché Microsoft è uno dei principali azionisti di OpenAI. È anche uno dei modi gratuiti per accedere a GPT-4.

Un altro vantaggio del nuovo Bing è che è già integrato in Skype, rendendolo accessibile e facile da usare per gli utenti che cercano un'esperienza di chat AI semplificata.

L'intelligenza artificiale di Bing può anche assistere in modo creativo, aiutando a comporre poesie, scrivere storie e persino a generare immagini. Combina inoltre la familiarità di un motore di ricerca con l'intelligenza dell’IA, riassumendo le risposte provenienti da tutto il web, rendendo il nuovo Bing uno strumento versatile sia per attività informative che creative.

Poe.com

Poe.com è una piattaforma unica che consente agli utenti di interagire con vari modelli di intelligenza artificiale, compresi quelli simili a GPT-4. Offre un modello freemium con una quota rinnovabile giornaliera, offrendo agli utenti l'opportunità di interagire, confrontare e analizzare diverse tecnologie di intelligenza artificiale. La flessibilità di Poe.com di chattare con più modelli di intelligenza artificiale lo rende un'opzione interessante per coloro che desiderano esplorare e confrontare le capacità di varie tecnologie di intelligenza artificiale in un unico posto.

Come utilizzare GPT-4 in modo efficace?

Per ottenere il massimo da GPT-4, è essenziale padroneggiare l'arte di creare i tuoi suggerimenti. Inizia specificando le tue richieste, delineando il numero di parole, il formato e lo stile particolare a cui miri. La chiarezza e la concisione nelle tue domande aiuteranno GPT-4 a rispondere in modo più efficace. Incorporare parole chiave pertinenti nelle tue richieste affina l'attenzione del modello, portando a risposte più accurate e contestualmente pertinenti.

È anche utile mantenere le tue domande semplici. Sebbene GPT-4 sia abile nel gestire la complessità, la semplicità spesso produce le risposte più dirette e utili. Non esitare a sperimentare diversi tipi di suggerimenti; questo non solo aiuta a sfruttare al massimo le capacità di GPT-4, ma aiuta anche a personalizzare l'intelligenza artificiale per adattarla meglio al tuo stile di comunicazione.

Se la risposta di GPT-4 non è esattamente quella che desideravi, chiedere una riformulazione con istruzioni chiare può spesso portare a un risultato più accurato. Ricordati di rivedere ed eventualmente modificare le risposte per una maggiore precisione e pertinenza.

Anche comprendere i limiti di GPT-4 è fondamentale: è uno strumento potente, ma non è perfetto. Ridimensionare le proprie aspettative può portare a un'esperienza più soddisfacente e produttiva con questo modello di intelligenza artificiale avanzato.

Conclusione

GPT-4 segna un progresso rivoluzionario nei modelli linguistici dell’intelligenza artificiale, migliorando significativamente l’elaborazione del linguaggio naturale e l’interazione dell’utente. Offre una serie di funzionalità sofisticate, dalla gestione di testi estesi all'offerta di risposte multimodali e all'accesso alle informazioni più aggiornate.

Per coloro che desiderano esplorare funzionalità IA simili a quelle di GPT-4, HIX Chat offre una piattaforma accessibile, stabile ed efficiente. Con HIX Chat, gli utenti possono sperimentare funzionalità AI avanzate senza costi di abbonamento o la necessità di creare un account, rendendolo la scelta ideale per interazioni AI pratiche e fluide.

