Emmanuel Macron corre con Eliud Kipchoge a Nairobi, incontro durante il summit in Kenya

Emmanuel Macron ha corso a Nairobi con Eliud Kipchoge durante la visita in Kenya per l’Africa Forward Summit. Il presidente francese ha incontrato il campione olimpico e ha condiviso con lui un allenamento in città.

Una corsa per le strade di Nairobi ha segnato una tappa insolita della visita di Emmanuel Macron in Kenya. Il presidente francese, nel Paese per partecipare all’Africa Forward Summit, ha incontrato Eliud Kipchoge, simbolo mondiale della maratona.

L’appuntamento si è svolto lunedì 11 maggio nella capitale keniana, dove Macron ha affiancato il campione durante un allenamento leggero. Kipchoge, oro olimpico a Rio 2016 e Tokyo 2021, resta una delle figure più riconoscibili dello sport africano e internazionale.

Il colloquio tra i due è partito dal valore dello sport e della competizione, poi è proseguito all’aperto, passo dopo passo. Macron, appassionato di running, ha scelto per l’occasione la divisa blu della Francia, dettaglio che ha richiamato subito l’immagine istituzionale della visita.

La corsa con Kipchoge si è inserita nella giornata keniana del presidente francese, impegnato nel vertice dedicato ai rapporti tra Europa e Africa. A Nairobi, l’incontro con il maratoneta ha dato alla missione diplomatica anche un momento più informale e riconoscibile.