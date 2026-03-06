Donna travolta e uccisa da un treno a Vigevano vicino al passaggio a livello

Una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno a Vigevano nella serata di giovedì 5 marzo. L’impatto è avvenuto vicino al passaggio a livello di via Santa Maria e ha bloccato per ore la linea ferroviaria Milano-Mortara.

Una donna è stata investita da un treno in corsa nella serata di giovedì 5 marzo a Vigevano, in provincia di Pavia. L’incidente si è verificato intorno alle 21.30 nei pressi del passaggio a livello di via Santa Maria. L’impatto è stato violentissimo e per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La segnalazione è arrivata immediatamente ai soccorsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco. I sanitari hanno tentato di prestare assistenza, ma la donna era già morta a causa delle gravi ferite riportate dopo l’investimento.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno avviato i rilievi tecnici per chiarire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un attraversamento dei binari a piedi nel momento in cui stava sopraggiungendo il convoglio. Restano da verificare le condizioni del passaggio a livello e la posizione esatta della vittima.

L’incidente ha provocato pesanti conseguenze sulla linea Milano-Mortara. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per diverse ore tra le stazioni di Vigevano e Parona per consentire gli interventi di soccorso e gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

I treni hanno ripreso a circolare solo dopo la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del corpo. Nel frattempo proseguono le verifiche per stabilire con certezza le circostanze dell’investimento e per arrivare all’identificazione formale della vittima.