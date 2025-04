Putin annuncia tregua di Pasqua, ma Kiev resta sotto attacco: allarme antiaereo e scambio di prigionieri

Il presidente russo Vladimir Putin ha proclamato sabato 19 aprile una tregua per Pasqua nel conflitto in Ucraina, ordinando la sospensione delle operazioni militari fino alla mezzanotte di domenica, ora di Mosca. L'annuncio, presentato da Mosca come un gesto umanitario in occasione della Pasqua ortodossa, è stato accolto con scetticismo da Kiev, dove per tutta la giornata sono risuonati gli allarmi antiaerei.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "non ci si può fidare delle parole provenienti da Mosca", affermando che il fuoco di artiglieria russo non si è mai fermato. "Le forze di difesa ucraine risponderanno in modo adeguato a ogni colpo russo", ha dichiarato, aggiungendo che, se la tregua dovesse reggere, proporrà di estenderla oltre il giorno di Pasqua. "Trenta ore servono per i titoli, ma solo trenta giorni possono offrire una vera possibilità alla pace", ha detto Zelensky.

Il Cremlino ha specificato che le forze armate russe devono rimanere pronte a respingere eventuali provocazioni da parte ucraina. In parallelo all’annuncio della tregua, Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri: 246 detenuti ciascuno sono stati restituiti, secondo il ministero della Difesa russo. Tra questi anche prigionieri feriti: 31 ucraini in cambio di 15 russi con bisogno urgente di cure mediche.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, l'amministrazione Trump sarebbe pronta a proporre il riconoscimento del controllo russo sulla Crimea come parte di una nuova iniziativa statunitense per porre fine al conflitto. La Crimea è sotto occupazione russa dal 2014, mentre Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia sono state in parte occupate a partire dal 2022. Nel settembre dello stesso anno la Russia ha promosso referendum illegali per annetterle.

Zelensky ha ribadito che l'Ucraina non riconoscerà mai come russi i territori occupati, definendo questo punto una "linea rossa" invalicabile. La proposta statunitense, illustrata ai partner europei e ucraini a Parigi, includerebbe anche un cessate il fuoco lungo le linee del fronte.

Potrebbe interessarti anche: