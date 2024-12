Ucraina sotto attacco: allarme antiaereo e esplosioni da Kiev a Odessa

In Ucraina è stato dichiarato l’allarme antiaereo in tutte le regioni, a seguito di nuovi raid aerei russi mirati al sistema energetico del Paese. Le autorità di Kiev riferiscono di esplosioni registrate in diverse aree, tra cui gli oblast di Kiev, Odessa, Vinnytsia e Cherkasy. La difesa aerea è entrata in azione nell’oblast della capitale per contrastare gli attacchi.

Secondo il ministro dell’Energia ucraino, German Galushchenko, il settore energetico è il principale obiettivo di un "massiccio attacco". Galushchenko ha accusato la Russia di perpetrare atti di terrore contro il Paese, sottolineando che il sistema energetico continua a subire danni significativi.

Intanto, gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 500 milioni di dollari per supportare l’Ucraina nella sua difesa. Questo comprende sistemi anti droni, munizioni per i lanciarazzi Himars e veicoli corazzati. Il Dipartimento di Stato americano ha ribadito il sostegno di oltre 50 nazioni per garantire all’Ucraina le risorse necessarie a fronteggiare l’aggressione russa.

