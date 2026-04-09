Putin annuncia tregua pasquale in Ucraina per la Pasqua ortodossa
Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco in Ucraina per la Pasqua ortodossa per consentire la celebrazione religiosa. La tregua scatterà l’11 aprile alle 16 e durerà fino alla fine del 12 aprile.
Il presidente russo Vladimir Putin ha disposto una sospensione temporanea delle operazioni militari in Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa. L’annuncio è stato diffuso dal Cremlino nella giornata di giovedì 9 aprile.
Secondo quanto comunicato, il cessate il fuoco entrerà in vigore alle ore 16 dell’11 aprile e resterà attivo fino alla conclusione del 12 aprile 2026, coprendo così l’intero periodo delle celebrazioni religiose.
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La decisione è stata presa direttamente dal comandante supremo delle forze armate russe, con l’obiettivo dichiarato di garantire una pausa nei combattimenti durante una delle principali ricorrenze del calendario ortodosso.