Valentino Rossi in pole a Imola nel Mondiale Endurance con la BMW numero 46

Valentino Rossi torna in pole position nel Mondiale Endurance sul circuito di Imola. Il nove volte campione del mondo di MotoGP conquista la partenza al comando, questa volta al volante della sua BMW del Team WRT, con il numero 46. Durante la Hyperpole, l’ultima e decisiva sessione di qualifiche, Rossi ha ottenuto il miglior tempo complessivo di 1'42"355, decisivo per assicurare al team la prima posizione in griglia.

Il miglior crono del Dottore, segnato nel secondo settore della sessione, è stato superiore di tre decimi rispetto alle vetture rivali della Lexus e dell’Aston Martin. In quarta posizione si è classificata la Ferrari del team Vista AF Corse, mentre l’italiano Giammarco Levorato partirà dalla sesta posizione con la sua Mustang. Settimo posto per un altro pilota italiano, Riccardo Pera, alla guida di una Porsche.

