Valentino Rossi debutta nel GT World Challenge Europe al Paul Ricard con BMW
Valentino Rossi debutta nel GT World Challenge Europe al Paul Ricard per iniziare la stagione endurance, dopo il podio ottenuto in Australia. Il pilota italiano affronta una nuova sfida con BMW e una line-up rinnovata.
Valentino Rossi torna in pista in Francia per l’avvio del GT World Challenge Europe, il principale campionato continentale dedicato alle vetture Gran Turismo. Il circuito del Paul Ricard ospita la 1000 chilometri, gara inaugurale dell’Endurance Cup, con qualifiche previste sabato a mezzogiorno e partenza alle 18.
Dopo il podio conquistato a febbraio nella 12 Ore di Bathurst, il pilota di Tavullia riparte con una nuova stagione sulle quattro ruote. Al volante della BMW M4 GT3 Evo del team WRT, sempre con il numero 46, Rossi condivide l’abitacolo con due giovani compagni: il tedesco Max Hesse e il britannico Dan Harper, scelti per puntare alla categoria Pro.
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Durante i test svolti nei giorni precedenti, Rossi ha preso confidenza con il tracciato francese, noto per le alte velocità e le condizioni variabili. L’attenzione si concentra soprattutto sulla messa a punto della vettura, decisiva per gestire il calo di aderenza nelle ore più calde della giornata.
La gara si presenta particolarmente impegnativa, con una griglia composta da circa 60 vetture. Tra gli avversari figurano le Ferrari di AF Corse, con equipaggi di primo piano, e la Lamborghini pronta al debutto della nuova Temerario GT3. In pista anche BMW, Mercedes e Aston Martin con piloti di alto livello, pronti a contendersi le posizioni di vertice.
Il calendario della stagione porterà il campionato anche in Italia, con due tappe attese: Monza a fine maggio e Misano a luglio. Due appuntamenti in cui Rossi potrà contare sul sostegno del pubblico italiano lungo un’annata divisa tra gare endurance e sprint.