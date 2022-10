Valentino Rossi prova la sua nuova BMW GT sul Circuito di Barcellona

Valentino Rossi e il team WRT, con cui il fuoriclasse italiano ha disputato la sua prima stagione completa su quattro ruote, nell’ambito del Fanatec GT World Challenge Europe, stanno provando da questo lunedì al Circuit de Barcelona. Dopo il campionato terminato ieri sulla pista catalana, Rossi oggi ha preso i comandi della sua nuova vettura, la BMW M4 GT3 , con la quale gareggerà nel 2023.





La WRT chiude i suoi rapporti con Audi Sport e dopo tredici anni inizia un nuovo corso con BWM. Valentino ha fatto qualche giro per abituarsi al suo nuovo bolide, che già “indossava” il suo emblematico numero 46.

Valentino ha spiegato venerdì in conferenza stampa al Circuito che ha in programma di partecipare ancora un anno alla 12 Ore del Golfo , ultimo appuntamento del GT Challenge Intercontinental, il prossimo dicembre. L’appuntamento, in cui Rossi sa già cosa vuol dire salire sul podio, potrebbe essere il primo con BMW

