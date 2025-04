Formula 1, GP Giappone 2025: orari e dove vedere le qualifiche di Suzuka

Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Giappone, terza tappa del Mondiale 2025 dopo Australia e Cina. Il Circus fa tappa a Suzuka per un fine settimana ad alta intensità.

Dopo le prime due sessioni di prove libere, con Oscar Piastri autore del miglior tempo in 1:28.114, nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 aprile si disputeranno la terza sessione di libere e le qualifiche, decisive per definire la griglia di partenza della gara di domenica 6 aprile.

Il programma completo della giornata di sabato 5 aprile, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now, è il seguente:

4:15: Paddock Live

4:30: Formula 1 – Prove Libere 3

5:30: Paddock Live

7:15: Warm Up

7:30: Paddock Live

8:00: Formula 1 – Qualifiche

9:15: Paddock Live

La gara del GP di Suzuka andrà in scena domenica 6 aprile alle ore 7:00 e sarà disponibile anche in replica.

