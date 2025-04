Marco Mengoni e Alex Britti rilanciano 'Oggi sono io' a due voci, 15 anni dopo X Factor

A quindici anni dalla loro prima esibizione insieme sul palco di X Factor, Marco Mengoni e Alex Britti tornano a collaborare per una nuova versione del brano Oggi sono io, disponibile da oggi, venerdì 18 aprile. Il pezzo, originariamente pubblicato nel 1999, ha segnato una tappa fondamentale nella carriera di Britti, conquistando il pubblico anche grazie a un’interpretazione di Mina.

Britti ha condiviso sui social un post in cui ricorda il successo del brano e l’incontro con Mengoni, avvenuto nel 2009 durante la finale del talent show: "Marco ha deciso di prestare la voce a questo brano e di dargli nuove sfumature", ha scritto. "Ora, 2025, ci ritroviamo in studio per riabbracciare insieme questa canzone che da stanotte riabbraccerà tutti".

Il ritorno della coppia artistica è stato accolto con entusiasmo dai fan, che hanno definito la nuova versione una "bomba", elogiando le voci dei due cantanti. Un video condiviso da Britti mostra alcune fasi della registrazione e del processo creativo che ha portato alla rivisitazione del brano.

