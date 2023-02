Eurovision : Marco Mengoni non canterà Due vite?

Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023, cantando Due vite, confermando il trionfo di 10 anni fa sul palco dell'Ariston, all'epoca con L'essenziale. Questo è ancora il momento dei festeggiamenti, delle interviste post trionfo e dell'emozione, per poi iniziare a pensare alla partecipazione all'Eurovision Song Contest 2023, ma su quel palcoscenico internazionale potrebbe riservare una sorpresa.

Per la seconda volta in carriera Marco Mengoni rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest, che nell'edizione 2023 si terrà a Liverpool. Tuttavia, se la conferma della sua partecipazione fosse poco più di una formalità, la scelta del brano potrebbe non esserlo.

Infatti, parlando ai microfoni del Tg1, Marco Mengoni ha spiegato come questo non sia ancora il momento di pensare all'Eurovision 2023, che si terrà dal 9 al 13 maggio. Quando però inizierà a progettare quell'esperienza, potrebbe decidere di cambiare canzone: "Ci penseremo da domani. Potrebbe andare lei o vedremo quale pezzo vincerà per andarci".

Non sarebbe la prima volta che un artista decide di passare da Sanremo a Eurovision. Basti pensare a Nina Zilli nel 2012, che cantava L'amore è femmina (Out of Love), nonostante avesse cantato all'Ariston.

Mara Venier ha accolto il vincitore del Festival di Sanremo 2023 nel suo studio d'eccezione, l'Ariston, per la consueta puntata speciale di Domenica In post kermesse. Visibilmente commosso, Marco Mengoni ha svelato che potrebbe scoppiare in lacrime da un momento all'altro. Una tempesta di emozioni che non si è ancora placata, anzi. Un discorso che riguarda anche i suoi genitori, come ha svelato lui, con mamma e papà in piazza a festeggiare fino alle cinque del mattino il successo del figlio.

È tornato su un tema importante, ovvero l'assenza delle donne nella top 5 del Festival. Solo uomini a contendersi il titolo, cosa che lo ha portato a riflettere, decidendo di rivolgere le parole proprio ai talentuosi colleghi al momento dell'esultanza.

Riuscì a dormire solo alle sette del mattino, poi si svegliò alle 11 in tempo per la conferenza stampa. In tutte queste ore ha avuto modo di parlare con vari artisti nel backstage, tra cui Anna Oxa.

A tal proposito gli è stata rivolta una domanda specifica, che ha creato un po' di imbarazzo. Ha detto di essersi complimentato con lei, considerando come lei sia, in effetti, un pezzo importante della storia della musica italiana.

La sua Sali (Canzone dell'anima) non è stata particolarmente apprezzata, come dimostra il fatto che la celebre cantante non sia mai riuscita a scalare la vetta delle classifiche, trovandosi fin da subito nelle parti basse.

L'imbarazzo in studio era dovuto alla scelta di Anna Oxa di non partecipare a Domenica In. È l'unica artista in gara a Sanremo 2023 a rifiutare l'invito di Mara Venier. Ognuno prende le proprie decisioni, ha detto Mengoni, ma sul web molti sottolineano la grande delusione dell'artista.

Infine, anche in questa occasione, ha parlato della sua partecipazione all'Eurovision. Quando gli è stato chiesto direttamente, ha spiegato che non sapeva ancora se avrebbe cambiato la canzone o avrebbe portato Due Vite su quel palco così importante con un'eco internazionale: “Non lo so, è troppo presto. Ci sto pensando e prima vorrei tornare in studio di registrazione con i miei musicisti, in modo da poter andare avanti con l'album. Non esce mai niente di nuovo".

