Minacce e insulti sessisti all'arbitra 17enne: Devi fare la fine di Ilaria Sula

Grave episodio durante la partita Sangemini–Sporting Terni, valida per il campionato allievi under 17 in Umbria. Una giovane arbitra di 17 anni è stata bersaglio di violenti insulti e minacce da parte del dirigente ospite Ernesto Galli. Secondo quanto riportato dal Giudice sportivo, l’uomo avrebbe detto alla direttrice di gara: “Eri da ammazzare da piccola, dovresti fare la fine di Ilaria”, un chiaro riferimento a Ilaria Sula, la studentessa uccisa recentemente a Terni.

Nel referto si legge che, tra primo e secondo tempo, Galli è entrato nello spogliatoio arbitrale contestando la direzione di gara ad alta voce, registrando la conversazione con il telefono. Dopo aver interrotto la registrazione, ha pronunciato ulteriori minacce come: “A sto punto sarebbe da tirare fuori un coltello”. L'arbitra ha immediatamente espulso il dirigente, autore anche di insulti sessisti e minacce.

Nonostante l’espulsione, Galli ha tentato di rientrare nell’impianto durante il secondo tempo, venendo allontanato dal custode. Una volta fuori ha continuato a insultare l’arbitra, simulando l’abbaiare di un cane e cercando il sostegno dei genitori presenti, accusando l’arbitra di aver esagerato con due espulsioni nei confronti della sua squadra.

Il Giudice sportivo ha inflitto a Galli la squalifica fino al 31 dicembre 2028 e ha multato lo Sporting Terni con 500 euro.

