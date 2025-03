Treviso: Insulti sessisti a giovane arbitra durante partita di basket a Motta di Livenza

Sabato 8 marzo 2025, durante una partita di basket della Divisione Regionale 1 a Motta di Livenza (Treviso), l'arbitra diciottenne Alice Fornasier è stata vittima di insulti sessisti da parte della madre di un giocatore della squadra locale. L'episodio è avvenuto proprio nella Giornata Internazionale della Donna.

Al terzo minuto dell'ultimo quarto, la donna ha urlato all'arbitra: "Vai a fare la prostituta". Profondamente scossa, Fornasier è scoppiata in lacrime e ha sospeso la partita per circa venti minuti. Dopo essersi ritirata negli spogliatoi, è stata convinta a riprendere la direzione dell'incontro, che si è concluso con la vittoria della squadra di casa per 79-74.

La Pallacanestro Motta ASD ha condannato fermamente l'accaduto, dissociandosi da qualsiasi comportamento offensivo verso la coppia arbitrale. La società ha sottolineato il proprio impegno nella promozione dei valori dello sport, dell'inclusione e del rispetto, ricordando l'iniziativa "Me Gusta Fare l'Arbitro" lanciata per tutelare e rispettare gli arbitri.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso solidarietà all'arbitra, auspicando provvedimenti come il Daspo per la responsabile degli insulti.

Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, ha definito l'episodio "vergognoso e incommentabile".

La Federazione Italiana Pallacanestro sta valutando provvedimenti nei confronti della responsabile degli insulti.

Treviso, larve nella pasta al pomodoro: allarme nella mensa scolastica di Roncade - A San Cipriano di Roncade, in provincia di Treviso, si è verificato un grave episodio durante il servizio mensa della scuola elementare. Alcuni alunni di quarta elementare hanno trovato larve nei piatti di pasta al pomodoro loro serviti. Una maestra ha prontamente fotografato il cibo contaminato, impedendo ai bambini di consumarlo, e ha segnalato l'accaduto alle autorità competenti.

Treviso, bambina di 18 mesi muore dopo malore: aperta inchiesta della Procura - Una bambina di 18 mesi, di origini nigeriane e residente a Montebelluna (Treviso), è deceduta nella notte all'ospedale di Padova dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco il 30 dicembre. La madre, accortasi che la piccola non respirava più nella culla, ha allertato i soccorsi alle 7:45 del mattino.

Treviso, incidente mortale a Spresiano, scontro tra due auto sulla SS13: un morto e un ferito grave - Incidente mortale ieri sera a Spresiano, in provincia di Treviso. Alle 23:30, lungo la SS13 al km 37+400, si è verificato uno scontro tra due auto: una Volkswagen Golf, con a bordo un cinquantacinquenne di Carbonera, e una Fiat Punto, guidata da un quarantaquattrenne albanese residente a Nervesa, deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.