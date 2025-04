Francesca Brienza e Rudi Garcia, nozze religiose a Roma il 1° maggio: Ci siamo già sposati a Cannes

Francesca Brienza e Rudi Garcia celebreranno il rito religioso del loro matrimonio il 1° maggio a Roma, nella chiesa di San Luigi dei Francesi, con ricevimento a Villa Miani per 250 invitati. La giornalista ha raccontato alcuni dettagli della loro relazione durante un’intervista con Monica Setta nel programma "Storie di donne al bivio", in onda sabato 19 aprile. Brienza ha svelato che il matrimonio civile è già avvenuto a Cannes, in forma privata, con pochi intimi.

La storia d’amore tra la giornalista e l’attuale commissario tecnico del Belgio è iniziata nel 2014 a Trigoria, quando Garcia era allenatore della Roma e Brienza lavorava a Roma Tv. "Rudi mi corteggiava con eleganza – ha ricordato – ma prima di accettare l’invito a cena a Parigi avvisai il mio direttore. Non volevo mischiare lavoro e sentimenti".

La coppia oggi ha una figlia, Sofia, nata l’8 aprile 2023. "Sofia ci ha reso definitivamente una famiglia", ha detto la giornalista. Alla cerimonia non parteciperà Francesco Totti, come inizialmente annunciato. L’abito da sposa di Francesca Brienza è firmato Antonio Riva.