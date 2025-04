Eleonora Abbagnato su Diletta Leotta: Amo mio marito, ma quella confidenza non mi piaceva

Eleonora Abbagnato, ospite di Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, ha parlato apertamente delle voci su una presunta gelosia verso Diletta Leotta, nota per le sue curve e per aver lavorato a Dazn insieme a Federico Balzaretti, marito dell’étoile. "Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa. Tempo fa, a Milano, incontrai Diletta. Lavorava con Federico e mostrava una confidenza eccessiva. Scattai subito: ‘Piacere, sono la moglie’", ha raccontato.

La Abbagnato ha confermato che la conduttrice in questione era proprio Leotta: "Ha quelle curve che io non ho", ha detto con un sorriso. "Ma furono i meme sul web, che raffiguravano lei e mio marito come una coppia, a farmi impazzire. Non sono il tipo che spia il telefono del compagno, ma sono attentissima a tutto ciò che può disturbare la nostra armonia".

Rispondendo alla domanda se Diletta Leotta potesse rappresentare un rischio, ha chiarito: "Tra lei e Federico non c'è mai stato altro che lavoro. Ma è una donna esuberante, sicura del suo fascino. Io ho voluto mettere subito le cose in chiaro: la moglie sono io".

La ballerina ha anche parlato della famiglia allargata: vive con Balzaretti, i loro due figli, Julia e Gabriel, e le due figlie che lui ha avuto da un precedente matrimonio. "Lucrezia e Ginevra sono figlie mie dal primo giorno, anche se mia madre era contraria ho scelto di sposare anche loro".

Alla domanda se pensano di avere altri figli, ha risposto: "Gabriel vorrebbe un fratellino perché in casa comandano le donne, ma stiamo già bene così".