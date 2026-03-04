Catania, aggressione di gruppo contro due ragazzi a piazza Stesicoro: misure cautelari per sei minori

Sei minori sono stati raggiunti da misure cautelari a Catania dopo l’aggressione a due coetanei avvenuta la notte del 3 gennaio in piazza Stesicoro. Il gruppo avrebbe colpito le vittime con un tirapugni provocando ferite gravi, tra cui una frattura all’orbita oculare.

All’alba la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Catania nei confronti di sei ragazzi. Sono accusati di lesioni personali pluriaggravate, aggravate dai futili motivi e dall’uso di un tirapugni durante un’aggressione avvenuta all’inizio dell’anno.

L’episodio risale alla notte del 3 gennaio nei pressi di piazza Stesicoro, nel centro di Catania e punto di ritrovo molto frequentato dai giovani. Secondo la ricostruzione degli investigatori, un gruppo di minorenni avrebbe scelto due coetanei come bersaglio e li avrebbe assaliti in strada seguendo la logica del branco.

Le conseguenze per le vittime sono state pesanti. Uno dei ragazzi ha riportato ferite giudicate guaribili in 41 giorni, mentre l’altro in 10. Il primo ha subito anche la frattura della zona orbitale e lesioni alla retina, condizioni che hanno reso necessari interventi chirurgici delicati per evitare possibili danni permanenti alla vista.

Le indagini della Squadra Mobile, portate avanti dalle sezioni investigative terza e quarta, si sono basate su testimonianze, analisi di filmati e fotografie e controlli sui profili social. Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere indizi ritenuti gravi nei confronti di sei degli otto giovani complessivamente indagati, tutti senza precedenti.

Dopo l’interrogatorio preventivo disposto dall’autorità giudiziaria, quattro minorenni sono stati collocati in comunità, mentre per altri due è stata disposta la permanenza in casa. Parallelamente il questore ha adottato otto provvedimenti di Daspo Willy, che vietano l’accesso ai luoghi della movida, e ha emesso un ammonimento nei confronti del ragazzo sotto i 14 anni che avrebbe utilizzato il tirapugni durante l’aggressione.