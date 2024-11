Firenze: 26enne denuncia violenza sessuale nella notte di Halloween

Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2024, una giovane donna di 26 anni, di origini egiziane, ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale nel centro di Firenze. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la donna avrebbe conosciuto un uomo in un locale del centro storico durante i festeggiamenti di Halloween. Dopo aver trascorso del tempo insieme, avrebbe accettato l'invito a seguirlo in un bed and breakfast nelle vicinanze.

È in questa struttura ricettiva che, secondo la denuncia, si sarebbe consumata la violenza. All'alba, la 26enne, visibilmente scossa, si è recata all'ospedale di Santa Maria Nuova, dove il personale sanitario ha attivato immediatamente il protocollo previsto per le vittime di violenza sessuale. Le autorità sono state prontamente informate e sono state avviate le indagini del caso.

Gli investigatori della polizia stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro storico, nel tentativo di identificare il presunto aggressore e di verificare l'eventuale presenza di complici. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità dell'uomo né sulle circostanze precise dell'incontro.

Le forze dell'ordine invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire alle indagini in corso.