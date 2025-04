Roma, sequestrate opere contraffatte esposte al museo dell’Ara Pacis: falsi risalenti al I secolo d.C.

Scattano sequestri a Roma per contraffazione di beni culturali: i finanzieri del comando provinciale hanno sequestrato alcune opere in marmo esposte nella mostra Lex giustizia e diritto dall’Etruria a Roma, tenutasi al Museo dell’Ara Pacis dal 27 maggio al 10 settembre 2023. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sono nate da controlli sul riciclaggio nel commercio di opere d’arte. Gli accertamenti hanno rivelato che le sculture, presentate come originali del I secolo d.C., sarebbero in realtà riproduzioni moderne.

L’attribuzione storica è stata sostenuta anche da una pubblicazione illustrata delle opere, diffusa in biblioteche, enti culturali, librerie e siti online, anch’essa oggetto di sequestro da parte dei finanzieri, su ordine del Gip del Tribunale di Roma. La misura cautelare ha impedito che le false opere venissero vendute nel mercato archeologico, evitando un inganno sul loro valore economico e un danno al patrimonio culturale italiano.

