Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, tensioni di coppia e la scelta di una casa a Londra?

Le indiscrezioni su una crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo continuano a circolare. Tra voci di flirt, smentite social e una casa acquistata a Londra, emergono nuovi dettagli sulla vita privata della coppia.

Le voci su un momento difficile tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo non accennano a fermarsi. Nelle ultime settimane si sono rincorsi racconti diversi, tra presunti tradimenti e decisioni personali interpretate come segnali di distanza.

Prima si è parlato di un presunto tradimento del cantante, poi di una possibile frequentazione di Jacqueline con l’attore Matteo Paolillo. A queste indiscrezioni si è aggiunto un nuovo elemento: l’acquisto di un appartamento a Londra da parte dell’artista romano.

Ultimo ha da tempo un legame forte con la capitale britannica, spesso citata anche nei suoi testi. Secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia, la casa sarebbe stata comprata senza coinvolgere la compagna, con cui è legato da quattro anni e da cui ha avuto il figlio Enea il 30 novembre 2024.

La scelta dell’immobile londinese è stata letta come un modo per allontanarsi dalla quotidianità e ritagliarsi spazi di tranquillità. Un’esigenza personale che arriverebbe anche in vista del grande concerto previsto il 4 luglio 2025 a Tor Vergata, a Roma.

Solo poche settimane prima, un altro gossip aveva acceso l’attenzione dei fan: il presunto flirt tra Jacqueline e Matteo Paolillo, noto per il ruolo di Edoardo Conte in Mare Fuori. L’attore ha però smentito rapidamente, liquidando le voci come prive di fondamento.

Nello stesso periodo, anche Jacqueline ha affidato ai social un messaggio diretto. Per il trentesimo compleanno di Ultimo ha condiviso una foto insieme, scattata durante la gravidanza, accompagnata da una frase tratta da una canzone del compagno e dagli auguri: “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy”.