Giudice accusa Trump di oltraggio alla Corte per deportazioni vietate di migranti venezuelani

Un giudice federale di Washington ha rilevato "motivi probabili" per accusare l’amministrazione Trump di oltraggio alla Corte, dopo la violazione di un ordine che vietava la deportazione di migranti venezuelani verso El Salvador. Secondo il New York Times, il giudice James E. Boasberg ha firmato un documento di 46 pagine in cui accusa l’esecutivo di aver ignorato consapevolmente le disposizioni giudiziarie.

L’ordine, emesso il mese scorso, bloccava i voli di deportazione fondati sull’Alien Enemies Act, una legge d’emergenza risalente a epoche di guerra. Anche se la Corte Suprema ha poi annullato l’ordine per motivi di competenza territoriale, sostenendo che il procedimento dovesse svolgersi in Texas, Boasberg ha precisato che ciò non autorizzava la sua violazione. Ha ribadito che ogni disposizione giudiziaria va rispettata, anche se ritenuta errata, fino a revoca da parte di un tribunale superiore.

Il giudice ha aggiunto che il governo aveva avuto "ampie opportunità" per giustificare le sue azioni, ma nessuna delle spiegazioni fornite è risultata adeguata. La vicenda riaccende il dibattito sull’utilizzo di leggi d’emergenza per l’immigrazione, in particolare nei confronti dei venezuelani in fuga dalla crisi del loro Paese.

La Casa Bianca ha annunciato un appello immediato. In un messaggio su X, la portavoce Karoline Leavitt ha dichiarato: "Intendiamo chiedere immediatamente un provvedimento d'appello. Il presidente è impegnato al 100% a garantire che terroristi e immigrati clandestini criminali non rappresentino più una minaccia per gli americani e le loro comunità in tutto il Paese".

