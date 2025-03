Donald Trump pubblica video shock dei migranti venezuelani deportati in El Salvador

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha diffuso sul suo social network Truth un video che mostra la deportazione di oltre 200 presunti membri della gang venezuelana Tren de Aragua verso El Salvador. Nel filmato, gli uomini appaiono con mani e caviglie incatenate, mentre vengono fatti scendere da un aereo e trasferiti su autobus da agenti in tenuta antisommossa. Successivamente, sono stati condotti al Centro di Confinamento per il Terrorismo (CECOT), una prigione di massima sicurezza salvadoregna, dove sono stati rasati e assegnati alle celle piegati a 90 gradi.

Per effettuare queste deportazioni, l'amministrazione Trump ha invocato l'Alien Enemies Act del 1798, una legge utilizzata raramente nella storia degli Stati Uniti, che consente al governo di arrestare, detenere e deportare cittadini di paesi nemici senza concedere loro un'udienza. Questa mossa è stata temporaneamente bloccata dal giudice distrettuale James Boasberg, che ha emesso un'ordinanza di sospensione di 14 giorni, ordinando che eventuali aerei in volo con a bordo immigrati fossero fatti rientrare negli Stati Uniti. Tuttavia, l'amministrazione ha proceduto con le deportazioni, sostenendo che l'ordine del giudice fosse arrivato troppo tardi, quando gli aerei erano già in volo.

Il presidente salvadoregno, Nayib Bukele, ha confermato l'arrivo di 238 presunti membri del Tren de Aragua nel suo paese, ringraziando gli Stati Uniti per la collaborazione nella lotta contro le organizzazioni criminali. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha elogiato Bukele, definendolo "il leader più forte nella sicurezza nella nostra regione" e un grande amico degli Stati Uniti.

Le immagini diffuse hanno suscitato reazioni contrastanti: da un lato, alcuni hanno lodato l'azione come un passo deciso contro le gang criminali; dall'altro, gruppi per i diritti civili hanno criticato l'uso di una legge così antica e la mancanza di processi equi per i deportati. La vicenda ha sollevato interrogativi sul bilanciamento tra sicurezza nazionale e rispetto dei diritti umani.

