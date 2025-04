Gene Hackman e la moglie trovati morti: lei cercava online sintomi di Covid e influenza prima del decesso

Betsy Arakawa, moglie dell’attore Gene Hackman, aveva cercato online sintomi legati a influenza e Covid nei giorni precedenti la sua morte, avvenuta a febbraio nella casa della coppia a Santa Fe, New Mexico. Secondo i documenti rilasciati dallo sceriffo e citati dal New York Times, Arakawa aveva digitato su Google domande come “Covid può causare vertigini?” e “Influenza ed epistassi”. La 65enne aveva inoltre ordinato bombole d’ossigeno su Amazon e cancellato un appuntamento con il suo massaggiatore, spiegando che Hackman si era svegliato con sintomi influenzali, pur risultando negativo al Covid.

Il 12 febbraio aveva provato più volte a contattare una clinica per ricevere assistenza, ma non aveva ottenuto cure. Le indagini hanno accertato che Arakawa era affetta da sindrome polmonare da hantavirus, una malattia respiratoria rara trasmessa da roditori. Nidi e carcasse di topi sono stati trovati nella proprietà. Le autorità stimano che la donna sia deceduta intorno al 12 febbraio.

Gene Hackman, 95 anni, è morto pochi giorni dopo, il 18 febbraio, data dell’ultima attività del suo pacemaker, che evidenziava fibrillazione atriale. La causa del decesso è stata una grave malattia cardiaca, aggravata dal morbo di Alzheimer in fase avanzata. Secondo gli esperti, il peggioramento cognitivo avrebbe impedito all’attore di accorgersi della morte della moglie.

I corpi sono stati ritrovati solo il 26 febbraio dal personale della sicurezza del quartiere. Uno dei tre cani della coppia è stato trovato morto per fame e disidratazione. I figli avevano cercato di impedire la diffusione dei documenti dello sceriffo, ma le testate giornalistiche hanno ottenuto la pubblicazione in base alle leggi del New Mexico sulla libertà di informazione.

