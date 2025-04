Spotify non funziona: disservizi in Italia il 14 aprile 2025

Lunedì 14 aprile 2025, Spotify ha registrato un'interruzione del servizio che ha interessato numerosi utenti in Italia. Le segnalazioni, raccolte da Downdetector, sono aumentate significativamente intorno alle 13:45, indicando problemi diffusi soprattutto nelle grandi città.

Gli utenti, sia con account gratuiti che premium, hanno riscontrato difficoltà nell'accedere alla piattaforma e nel caricamento della schermata principale. Il problema ha avuto una durata di circa 42 minuti ed è stato risolto nel primo pomeriggio.

Segnalazioni simili sono pervenute anche da altri paesi, tra cui Germania, Polonia, Finlandia, Stati Uniti e Malesia, suggerendo che l'interruzione abbia avuto un impatto a livello internazionale.

Al momento, Spotify non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alle cause del disservizio.

